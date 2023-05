G7 | botta e risposta tra Trudeau e Meloni sui diritti Lgbt Canada “preoccupato” La premier | “Agiamo come gli altri governi”

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il primo ministro canadese ha fatto riferimento ad «alcune delle posizioni che l'Italia sta assumendo in termini di». Il presidente del Consiglio italiano ha replicato che starebbe seguendo le decisioni dei tribunali, senza discostarsi dalle precedenti amministrazioni

È un G7 che ha avuto anche episodi di tensione quello in corso a Hiroshima. E protagonista di untutt'altro che disteso con il presidente canadese, Justin Trudeau, è stata proprio la presidente del Consiglio Giorgia meloni. Tema delle frizioni: i diritti Lgbtq+, con il Paese ...Uno "scambio di opinioni" sui diritti Lgbt tra il primo ministro Justin Trudeau e la premier Giorgia Meloni , nel corso del bilaterale che si è tenuto a Hiroshima prima dell'avvio dei lavori del G7 , ...Il Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa ucraino ha confermato che il Presidente Volodymyr Zelensky parteciperà di persona al vertice del G7 in Giappone. Si tratta della prima visita del ...

Il botta e risposta tra Meloni e Trudeau sui diritti Lgbtq+ al G7 in ... Open

La premier, si legge nella nota canadese, «ha risposto che il suo governo sta seguendo le decisioni dei tribunali e non si sta discostando dalle precedenti amministrazioni».Il confronto durante il bilaterale che si è tenuto a Hiroshima prima dell'avvio dei lavori del summit, come riporta il comunicato sul sito della presidenza canadese ...