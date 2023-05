G7 | botta e risposta Meloni-Trudeau Il canadese si preoccupa per gli Lgbt La premier lo zittisce

A scatenare ilGiuseppe Cruciani . 'Prodi ha la grave colpa, secondo loro, di avere una posizione diversa rispetto ai cultori dell'ambientalismo estremista - esordisce in riferimento ...L'ex tronista e l'ex corteggiatrice dell'ultima stagione di Uomini e Donne non hanno fatto neanche in tempo a lasciare lo studio di Canale 5 che si sono resi protagonisti di un duro...tra Justin Trudeau e Giorgia Meloni sui diritti Lgbt , nel corso del bilaterale che si è tenuto a Hiroshima prima dell'avvio dei lavori del G7 . Il primo ministro canadese ha detto a ...

Il botta e risposta tra Meloni e Trudeau sui diritti Lgbtq+ al G7 in Giappone Open

Dal nostro inviato a Hiroshima - Pronti, via. Nel giorno d’apertura di un G7 a cui è stata ufficializzata la presenza di Volodymyr Zelensky, quella appena conclusa in Giappone ...Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha detto che "il Canada è preoccupato per alcune delle posizioni che l'Italia sta assumendo in termini di diritti Lgbt". La replica del governo: "Seguiamo le ...