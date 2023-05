G7 a Hiroshima | il gesto a sorpresa dei leader nel parco della pace

(Di venerdì 19 maggio 2023) Idel G7 hanno piantato alberi nell'Peace Memorial Park, prima dell'inizio del vertice: hanno inoltre visitato ildedicato alle decine di migliaia di persone che sono morte nella prima detonazione di una bomba atomica in tempo di guerra. Tra i temi caldi del summit la guerra in Ucraina, ma anche le minacce nucleari russe e i test missilisticiCorea del Nord nonché l'espansione dell'arsenale nucleare cinese. Qui hanno partecipato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidenteRepubblica francese, Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e la presidenteCommissione europea, Ursula von der Leyen.

L'ipotesi di un faccia a faccia della premier Meloni con Macron Inizia ufficialmente il summit del G7 con undi grande simbolismo: i leader si riuniscono al Memoriale della Pace di. ...Con questoi capi di Stato e di Governo hanno espresso volontà di impegnarsi in iniziative ... Giorgia Meloni che da domani sarà impegnata anel vertice G7 con gli altri capi di Stato. ...Va segnalato, inoltre, che Kishida e Yoon arenderanno omaggio insieme a un monumento commemorativo per le vittime coreane della bomba atomica. Unche si inserisce nel percorso in ...

I leader del G7 a Hiroshima per fare il punto sulla risposta alla ... YouTube

Va segnalato, inoltre, che Kishida e Yoon a Hiroshima renderanno omaggio insieme a un monumento commemorativo per le vittime coreane della bomba atomica. Un gesto che si inserisce nel percorso in atto ...Fabbriche di sake, santuari che sembrano emergere dall'acqua, isole abitate da cervi: la prefettura di Hiroshima è la destinazione per scoprire il Giappone più autentico ...