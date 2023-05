Funivia Mottarone | le indagini si chiudono con 8 indagati I pm | «Le anomalie furono nascoste»

(Di venerdì 19 maggio 2023) La procura di Verbania ha chiuso oggi l’indagine per 8 delle 14 persone e società indagate per la tragedia dellaStresa-, in cui il 23 maggio 2021 persero la vita 14 persone. Sono otto gliper cui si profila una richiesta di rinvio a giudizio. Si tratta di due società – Ferrovie dele Leitner, incaricata della manutenzione – e sei persone. Per la prima azienda sono: Luigi Nerini, titolare, Enrico Perocchio, direttore d’esercizio, e Gabriele Tadini, capo servizio. Per Leitner sono: Anton Seeber, presidente del Cda, Martin Leitner, consigliere delegato, e Peter Rabanser, responsabile del customer service. È stata chiesta l’archiviazione invece per i 6 tecnici esterni a cui le aziende si sarebbero affidate per i controlli della ...

A due anni dalla tragedia delladel, in cui morirono 14 persone, la Procura di Verbania ha chiuso l'inchiesta in vista della richiesta di processo per otto indagati. Destinatari dell'avviso di conclusione indagini, ...La procura di Verbania ha chiuso l'inchiesta sulla tragedia deldel 23 maggio 2021. La cabina dellaStresaera precipitata spezzando 14 vite. Tra le persone morte in quella che doveva essere una spensierata gita domenicale anche Elisabetta Personini, 37enne di Carlazzo. La donna ...

Chiuse indagini sull'incidente alla funivia del Mottarone, 8 indagati Sky Tg24

#Verbania #23maggio, incidente funivia Stresa-Alpino-Mottarone: concluso il lavoro dei 30 #vigilidelfuoco impegnati per l’ispezione della cabina precipitata e per il recupero dei corpi privi di ...I vertici di Leitner non avrebbero vigilato "adeguatamente affinché il servizio di direzione di esercizio, affidato" con un contratto "strutturalmente inadeguato" a Enrico Perocchio, "fosse prestato i ...