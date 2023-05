L'assemblea diha nominato il nuovo cda per il triennio 2023 - 2025, eleggendo Dario Lo Bosco alla presidenza e indicando come a.d. Gianpiero. L'assemblea di Trenitalia ha eletto ......indicandola come amministratore delegato in sostituzione dell'uscente Gianpiero. De ... ringraziano i CdA uscenti , in particolare la presidente di, Anna Masutti, l'amministratrice ...... vedi sotto) tenutosi venerdì è arrivata la doppia indicazione per, Rete ferroviaria italiana. Gianpierosarà il nuovo amministratore delegato e Dario Lo Bosco presidente. 'Dovrà ...

Fs, Strisciuglio a.d Rfi, Corradi confermato a Trenitalia - Economia Agenzia ANSA

Si sono riunite oggi le assemblee delle società Rfi, Trenitalia e Mercitalia Logistics, interamente controllate da Ferrovie dello Stato Italiane. (ANSA) ...Roma, 19 mag. (askanews) – Giampiero Strisciuglio è stato indicato come nuovo amministratore delegato di RFI mentre Luigi Corradi resta confermato a.d. Di Trenitalia. E’ quanto riferisce il Gruppo ...