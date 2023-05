(Di venerdì 19 maggio 2023) PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese Roma: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte ...

Non solo Gloria, non solo Budapest. Stamattina il procuratore federale, Giuseppe Chinè, ha deferito José Mourinho per le dichiarazioni contro l'arbitro Chiffi dopo la partita di campionato contro il ...Sul finale di partita si sono riscaldati gli animi con Sarri che avrebbe riferito parole... Le suefamoseAnche Sarri, come i suoi colleghi, ha un repertorio diche lo hanno reso ...Tuttavia al termine della gara alcuni sostenitori della società all'uscita dall'impianto rivolgevano, applaudendo ironicamente l'arbitro e lo apostrofavano con epiteti discriminatori'.

Frasi offensive a Chiffi: Mourinho deferito, potrebbe patteggiare La Gazzetta dello Sport

L'episodio durante la semifinale play off di Eccellenza tra i bergamaschi e l'Ospitaletto, dove gioca Barwuah: il club punito per frasi offensive e discriminatorie, anche 500 euro di multa per uso di ...Campionato femminile under 15, stangata a una giovanissima del Pro Venezia e multa alla società. Invasione di campo e offese durante e dopo la partita per un fischio di gioco contestato. Tanti i casi ...