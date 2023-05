FOTO – La Curva Sud risponde a Dimarco | «Ci sono limiti!»

(Di venerdì 19 maggio 2023) Federicosi è reso protagonista martedì di cori dopo la vittoria dell’Inter contro il Milan. I gesti nonpiaciuti ai tifosi rossoneri. Nella nottearrivate minacce nei confronti del calciatore, che si è anche scusato (vedi articolo). RISPOSTA – L’episodio è a dir poco vergognoso. Federicoha festeggiato liberamente dopo Inter-Milan la qualificazione alla finale di Champions League, intonando cori e trasformandosi letteralmente nel primo tifoso nerazzurro. Il gesto e ciò che è stato cantato nonpiaciuti ai tifosi del Milan, che hanno accettato e risposto alle scuse del calciatore di Simone Inzaghi. I ruoli siincredibilmente ribaltati,non è stato raffigurato come la vittima nonostante le minacce subite. Inter-News - Ultime ...

Caso Dimarco, risponde la Curva Sud: “Apprezziamo le scuse” | (FOTO) Pianeta Milan

Ha suscitato parecchie polemiche l’episodio che ha visto coinvolto Dimarco al termine di Inter-Milan. Il difensore è stato costretto a scusarsi per i cori intonati nel post-partita, dopo aver trovato ...E' già cominciato il lavoro degli ultras nerazzurri per preparare la coreografia per la finale di Istanbul del 10 giugno ...