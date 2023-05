Formazioni ufficiali Sassuolo-Monza | le scelte dei due allenatori

(Di venerdì 19 maggio 2023) Alle 20:45 andrà in scena la 36esima giornata del campionato di Serie A tra. Ecco leDi seguito ledidi Serie A.(4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami. Allenatore: Alessio Dionisi.(3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Sensi, Carlos Augusto; Mota, Caprari; Petagna. Allenatore: Raffaele Palladino.

Ultimi 90 minuti della regular season: è Reggina - Ascoli. Qui le scelte di mister Inzaghi e mister Breda: Reggina (3 - 5 - 2): Contini; Loiacono, Camporese, Gagliolo; Pierozzi, Fabbian, Majer, ...LE(calcio d'inizio ore 20.30) PALERMO (3 - 5 - 2) : 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 18 Nedelcearu, 48 Bettella; 25 Buttaro, 8 Segre, 5 Gomes, 26 Verre, 3 Sala; 9 Brunori (C.), 7 ...LE(calcio d'inizio ore 20.30) PALERMO (3 - 5 - 2) : 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 18 Nedelcearu, 48 Bettella; 25 Buttaro, 8 Segre, 5 Gomes, 26 Verre, 3 Sala; 9 Brunori (C.), 7 ...

Il quotidiano ha parlato oggi del match del Barbera “Il Palermo non fa sconti. Corini, il futuro è adesso”, titola in data odierna il Corriere dello Sport. Le parole del tecnico, come riportato dal qu ...Dirige l’incontro il sig. Alberto Santoro della sezione di Messina. Assistenti: Marco D’Ascanio di Ancona e Federico Fontani di Siena. Quarto ufficiale: Gianluca Aureliano di Bologna. VAR: Marco D ...