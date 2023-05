Formazioni ufficiali Palermo-Brescia | Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ledi, sfida valida per la trentottesima giornata di. Sfida in cui ci si gioca tanto da un lato e dall’altro. Gli uomini di Corini con una vittoria sono ai playoffs, un traguardo che sarebbe di grande spessore dopo la promozione dello scorso anno e un inizio di campionato tutt’altro che positivo. Ma illotta per la salvezza e deve cercare di fare almeno un punto. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di venerdì 19 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.