Formazioni ufficiali Modena-Sudtirol | Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ledi, sfida valida per la trentottesima giornata di. La formazione ospite dopo una grandissima stagione è incappata in qualche risultato negativo di troppo nelle ultime settimane, che ha messo a rischio un posto tra le prime quattro. Il destino dipende ancora tutto dagli uomini di Bisoli, che ovviamente con una vittoria si garantirebbero di iniziare i playoff con un turno di ritardo. Ilè ormai salvo matematicamente e non ha più nulla da chiedere alla sua stagione. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di venerdì 19 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori....