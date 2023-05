“Forever Vecchio” è il nuovo album di Giovanni Santese

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 19 maggio 2023) Dal 19 maggio 2023 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “” (Irma Records), ildidal quale è estratto l’omonimo singolo in rotazione radiofonica. “”, il brano che da il nome aldi, è un inno alla maturità e alla consapevolezza. C’è un momento della vita dove abbiamo dentro mille voci e un altro invece momento dove riusciamo a trovare il tono giusto per noi. Sarebbe bello arrivare a quel grado di conoscenza di sé stessi e poi non morire mai, “”, appunto. Commenta l’artista a proposito del singolo in radio: “Se ci ...