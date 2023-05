Fonte Verificata | Marco e Laura | cose molto strane…

Leggi su butac

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ci è stato segnalato un tweet e per poco non ci andava il boccone di traverso, il profilo twitter Gloriano Bartolini (@11Giuliano) il 16 maggio scriveva: Quanti giovani: Roma,muoiono per un malore improvviso a 22 anni, Ciampino saluta due giovani concittadini. Sono morti all’improvviso, senza avere malattie pregresse,, 22 anni, entrambi di Ciampino in provincia di Roma. Una casualità?Il link rimanda a quello che non si può definire articolo: Sono morti all’improvviso, senza avere malattie pregresse,, 22 anni, entrambi di Ciampino in provincia di Roma. Sarà l’autopsia a decretare la causa della morte. Una casualità, due amici che frequentavano la stessa scuola con la passione per il teatro e i vaccini. Il saluto da parte la comunità ci sarà Mercoledì nella chiesa di Piazza della PaceTutto ...