Fondazione Banco di Napoli | riconoscimento Unesco per il Fondo apodissario dell’Archivio Storico

... presidente dellaBonino Pulejo, del rettore Unime Salvatore Cuzzocrea, del presidente ... negli anni '60, Umberto Eco classificava gli intellettuali aldi prova dei nuovi media di ...(ESP), presidente esecutivo del gruppo,Santander SA Bourla, Albert (USA), Presidente e CEO, ... Demis (GBR), CEO, DeepMind Hedegaard, Connie (DNK), Presidente,KR Hofreiter, Anton (...(ESP), presidente esecutivo del gruppo,Santander SA Bourla, Albert (USA), Presidente e CEO,... Demis (GBR), CEO, DeepMind Hedegaard, Connie (DNK), Presidente,KR Hofreiter, Anton (...

Fondazione Banco di Napoli, Aurelio Musi presenta «Malinconia barocca» ilmattino.it

Per festeggiare il compleanno del Club i soci hanno voluto donare alla città un parco motorio all’interno del Giardino dell’Orticultura ...I finanziamenti a famiglie in difficoltà in 14 anni hanno aiutato 89 persone a non cadere nelle mani degli strozzini. Gualzetti: «Uno strumento di ormai provata efficacia nel prevenire l’avvitarsi di ...