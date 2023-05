Follia in AZ - West Ham I tifosi olandesi attaccano le famiglie | rissa con i giocatori

Al fischio finale alcuni tifosi dell'AZ hanno preso d'assalto la tribuna principale dello stadio AFAS di Alkmaar, aggredendo i sostenitori delHam che festeggiavano la vittoria. Le immagini ...Dopo una cavalcata attraverso il, il suo cowboy " Silva " arriva in città, lega il suo ... Jake dice che non beve più, perché l'alcol ha portato a troppa ''. Silva dice che non era per niente ......familiari delHam . Immediato l'intervento degli stewards, ma anche degli stessi giocatori della squadra inglese, che ovviamente non sono rimasti a guardare i loro parenti vittime della...

Al termine della semifinale di Conference League i supporter dell'AZ Alkmaar hanno preso d'assalto la tribuna. Benrahma, Paqueta e Downes sono intervenuti per difendere i loro familiari Per difendere ..."Ferri d'acciaio", così vengono denominati i giocatori del West Ham dal Daily Express in prima pagina. La vittoria di misura sull'AZ Alkmaar vale pienamente ...