Il pullman deldi rientro dal derby perso a Cerignola per 4 - 1 dalla squadra di Delio Rossi, nell'andata del primo turno nazionale dei ...Momenti di paura e altissimanella tarda serata di giovedì 18 maggio all'esterno dello stadio Zaccheria di. Un gruppo di tifosi ha assaltato con spranghe, bastoni, pietre e fumogeni il pullman che trasportava la ...Se dovessimo pensare alla copertina di un libro, quella delsarebbe una cover da collezione, la guardi e resta impressa perché l'hai già vista prima, da qualche parte; quella dell' Audace è ...

Foggia, tensione al rientro della squadra: fumogeni e petardi contro il pullman Gazzetta

Audace Cerignola-Foggia, il Derby di Capitanata, va in scena negli ottavi di finale dei playoff di serie C: stasera la gara di andata, il 22 maggio quella di ritorno.