Foggia ko nel derby a Cerignola | fumogeni e petardi contro il pullman della squadra VIDEO

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Il tecnico delDelio Rossi ha commentato la sconfitta per 4 - 1,derby pugliese, contro l' Audace Cerignola nell'andata del primo turno nazionale dei playoff di Serie C, condannando i rossoneri a fare un ...Per i treni Alta Velocità e InterCity, programmatitratto interessato, non è possibile ...06) - Torino Porta Nuova (21:50): il treno è instradato sul percorso alternativo daa Bologna via ...Nell'andata del primo turno della fase nazionale, sconfitte tre delle cinque teste di serie: l'Entella (2 - 0) a Gubbio, il Vicenza (2 - 1) sul campo della Pro Sesto, il(4 - 1)derby col ...

Calcio, vola il Cerignola e crolla il Foggia nel derby playoff La Gazzetta del Mezzogiorno

Il sindaco: "Nonostante il maltempo possiamo essere orgogliosi e soddisfatti della riuscita di questa importante manifestazione" ...BARI, 19 MAG. - La Dia di Bari e i carabinieri di Foggia confiscano beni per 3 milioni di euro nella provincia di Foggia La Direzione Investigativa Antimafia – articolazione del Dipartimento della Pub ...