Foggia | assalto ultras con spranghe e fumogeni al pullman della squadra dopo la sconfitta nel derby contro il Cerignola

Leggi anche Cerignola e Gubbio super: ildi Delio Rossi e l'Entella quasi fuori Trasferta vietata In via precauzionale, visto il ridotto numero di biglietti a disposizione, la trasferta a ...Momenti di paura e altissima tensione nella tarda serata di giovedì 18 maggio all'esterno dello stadio Zaccheria di. Un gruppo di tifosi ha assaltato con spranghe, bastoni, pietre e fumogeni il pullman che trasportava la squadra rossonera in città dopo la sconfitta per 4 - 1 nel derby di andata giocato sul ...E' stato assaltato ieri sera da un gruppo di ultras armati con spranghe e fumogeni il pullman delcalcio di ritorno dalla sconfitta contro l'Audace Cerignola, partita del primo turno dei playoff. I supporter rossoneri hanno contestato la sconfitta della compagine dauna. Nei tafferugli ...

Foggia, assalto ultras con spranghe e fumogeni al pullman della squadra dopo la sconfitta nel derby contro il… La Repubblica

Un fitto lancio di fumogeni ha accolto il pullman del Foggia di rientro dal derby perso a Cerignola per 4-1 dalla squadra di Delio Rossi, nell’andata del primo turno nazionale dei playoff di Serie C.Foggia sconfitto 4-1 a Cerignola nell’andata del confronto ... allo “Zaccheria”, l’accoglienza è stata caratterizzata da un assalto al pullman della squadra (immagine di home page tratta da profilo ...