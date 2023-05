“Flavio” | il nuovo singolo di Gazzelle | testo e significato

(Di venerdì 19 maggio 2023), dopo aver rilasciato a sorpresa le prime sei canzoni del disco, pubblica venerdì 19 maggio “DENTRO” (Maciste Dischi/Artist First), l’album completo di tutte le tracce. In radio sempre da venerdì anche il”, che accompagnerà l’uscita del progetto.La capacità propria dell’artista, di raccontarsi nella sua quotidianità attraverso la musica, ne ha fatto negli anni un unicum nel suo genere. Nelalbumha deciso di farsi accompagnare da colleghi e amici d’eccezione. In “Quello che eravamo prima” accanto a lui ritroviamo thasup, i due artisti uniti da una stima reciproca hanno già dato prova in passato della grande affinità artistica che li lega. Con “Milioni”, dopo le tante richieste negli anni da parte dei rispettivi fan, finalmente...

Nel Terzo Polo la nuova lite Renzi - Calenda, Iv verso ungruppo in Senato. Via al Salone del ... Jasmine Cristallo, direzione Pd; il deputato di FITosi; Claudio Cecchetto. Da ...'Per sempre' è ilalbum. Le due cantanti saranno in concerto all'Auditorium Conciliazione il ... daAl Velavevodetto gli intramontabili Rigatoni alla carbonara; Pastificio Secondi proporrà ...Diin sala Sardegna, dalle 12 tre appuntamenti con l'archeologia: Giacomo Paglietti e ... Alle 17 spazio aManzoni, autore di Il metalinguaggio della forma (Ilisso), con Enrico Fagone. ...

Gazzelle canta "Flavio" e annuncia il nuovo album - KissKiss.it Radio Kiss Kiss

Crazy Pizza, uno dei brand di proprietà della holding Majestas controllata dagli imprenditori Flavio Briatore e Francesco Costa ...È convocata per martedì, alle 14.30 all’auditorium Benedetto XIII , l’assemblea della comunità universitaria per la presentazione delle candidature per il nuovo rettore dell ... Graziano Leoni e l’ex ...