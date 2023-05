Fitto | ' filiera italiana Philip Morris | Coldiretti e Confindustria esempio eccellenze'

Laitaliana di Philip Morris, Coldiretti e Confindustria rappresenta un esempio di tali ... A dirlo Raffaeleministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr in ......italiana di Philip Morris, Coldiretti e Confindustria rappresenta un esempio di tali eccellenze e di successo nell'attrazione di investimenti esteri che vanno tutelati", ha detto ancora... The European House " Ambrosetti; Portavoce dell'Advisory Board "Verso Sud"), Raffaele(... Luigi Scordamaglia (Consigliere Delegato,Italia), Nasser Kamel (Segretario Generale, ...

Fitto, 'filiera italiana Philip Morris, Coldiretti e Confindustria esempio ... Adnkronos

La filiera italiana di Philip Morris, Coldiretti e Confindustria rappresenta un esempio di tali eccellenze e di successo nell’attrazione di investimenti esteri che vanno tutelati”. A dirlo Raffaele ...Duecentoventi persone impiegate e investimenti per circa 50 milioni di euro in cinque anni: sono i numeri del nuovo Digital Information Service Center che Philip Morris ha aperto a Marcianise (Caserta ...