Fiorentina | Italiano | 'Finale meritata | tra Roma e Praga avrei scelto la seconda'

Ladi Vincenzoha iniziato piuttosto timida e contratta la partita del St. Jakobs Park. Ma poi al 35' ecco arrivare l'importante gol del vantaggio con Nico Gonzalez, di testa su ...Laè in finale di Conference League. Non sono bastati i tempi regolamentari per decidere le sorti della doppia sfida contro il Basilea. Nei 90 di gioco gli uomini di Vincenzohanno ...BASILEA (Svizzera) - Laè in finale di Conference League ! I ragazzi dihanno vinto per 3 - 1 al St. Jakob - Park di Basilea con Antonin Barak eroe della serata. La squadra italiana affronterà il West Ham ...

Fiorentina, Italiano: "Cammino fantastico. Il calcio italiano sta tornando" GianlucaDiMarzio.com

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo la vittoria contro il Basilea che porta la viola in finale di Conference League: "Che aggettivo usi ...Le parole di Italiano nell'intervista postpartita dopo la conquista della finale di Conference League con la Fiorentina ...