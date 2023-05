Fiorentina | Biraghi | «Ci abbiamo sempre creduto alla finale»

(Di venerdì 19 maggio 2023) Le parole di Cristiano, capitano della, dopo la vittoria con il Basilea che vale ladi Conference League Cristiano, capitano della, ha commentato la conquista delladi Conference League dei viola. Di seguito le sue parole. «Cifatto tutto noi in questa semi, passiamo con merito. I rigori sono un terno al lotto, era meglio chiuderla prima edimostrato di essere superiori. Fisicamente stiamo bene, il mister ha un grande staff anche atletico. É stato un cammino lungo e difficilissimo ma è bellissimo arrivare in. Ora dobbiamo cercare di portare a casa qualcosa, ...

Le parole di Cristiano, capitano della, dopo la vittoria con il Basilea che vale la finale di Conference League Cristiano, capitano della, ha commentato la conquista della finale di ...... nellac'è molta euforia ma anche la consapevolezza che ancora non è stato raggiunto il risultato che più conta: la vittoria finale. Capitan Cristianoha detto belle parole: "Siamo ...7; la sua miglior partita alla. Straordinario. BONAVENTURA 7; quando sale in cattedra, pochi riescono a fermarlo. AMRABAT 7,5; dominante in mezzo al campo. Era ovunque. CASTROVILLI ...

Calcio: Fiorentina.Biraghi'Straordinario essere in 2 finali,ora vincere' Tiscali

Angelo Di Livio, ex calciatore viola, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Viola Amore Mio": "Complimenti a Italiano e alla ...Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “La Fiorentina ha giocato una grande partita, l’ho seguita attentamente. Sulla destra Dodò e Castrovilli hanno aperto molto bene gli spazi, il brasiliano ha fatto duecento ...