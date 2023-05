Fiorentina | Barak | «Due finali è un qualcosa di bellissimo Dobbiamo sfruttare queste occasioni»

(Di venerdì 19 maggio 2023) Antonin, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la qualificazione in finale di Conference League Antonin, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di DAZN. PAROLE – «Sono emozioni bellissime, poi la finale si gioca a Praga. In questo percorso abbiamo sofferto molto e oggi all’ultimo minuto ce l’abbiamo fatta. Non ho parole, sono molto emozionato. Dalla gara d’andata ero sereno e avevo fiducia nella squadra. Oggi siamo entrati in campo un po’ sotto pressione, di solito così non giochiamo. Alla fine conta solo il risultato, siamo stato bravi aquanto creato. Il Basilea ha avuto dellenel primo tempo, ma sono stati meno lucidi di noi e l’abbiamo sfruttato. Due? Abbiamo una ...

... conclusa come in una favola con Antoninche spunta all'improvviso e spinge in rete una palla che vale una finale, quella di Conference League . Unatutta cuore supera un Basilea ...All'ultimo respiro, la grande gioia gigliata:raccoglie un pallone sporco in area di rigore, corregge in rete l'1 - 3 e porta lain una finale europea dopo 33 anni.Dopo circa 8 minuti di sospensione la gara è ripresa, in pieno recuperoha trovato la terza rete che ha permesso alladi volare in finale di Conference League. " foto Image " . ...

Fiorentina in finale di Conference: 3-1 al Basilea con Barak e Gonzalez Corriere dello Sport

dato che sono serviti i soccorsi per un tifoso della Fiorentina presente nel settore ospiti, che ha avuto un malore ed è stato così portato in ospedale. Tutto sembrava apparecchiato per la lotteria ...Come da abitudine, la Fiorentina ha preso in mano la gara ... Alla fine è arrivata la rete di Barak, strameritata, prima di un palo di Jovic e del fischio finale che non arrivava mai. E si è liberata ...