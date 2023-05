Fiorentina | Barak | ‘Due finali è qualcosa di bellissimo | ora vinciamole’ | Conference League

(Di venerdì 19 maggio 2023) 2023-05-19 00:25:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Il centrocampista dellaAntoninha parlato a DAZN dopo il successo per 1-3 contro il Basilea che vale l’accesso alla finale di, arrivato soprattutto grazie al suo gol nei supplementari. E’ la serata perfetta?“Sono emozioni bellissime, poi la finale si gioca a Praga. In questo percorso abbiamo sofferto molto e oggi all’ultimo minuto ce l’abbiamo fatta. Non ho parole, sono molto emozionato”. Non avete mai mollato: cosa vi ha trascinato?“Dalla gara d’andata ero sereno e avevo fiducia nella squadra. Oggi siamo entrati in campo un po’ sotto pressione, di solito così non giochiamo. Alla fine conta solo il risultato, siamo stato bravi a sfruttare quanto ...

...presente nel settore ospiti, che ha avuto un malore ed è stato così portato in ospedale. Tutto sembrava apparecchiato per la lotteria dei calci di rigore, ma ecco il gol decisivo di...Ma al 129esimo minuto di una partita che pareva infinita il gol diha regalato il sogno ai tifosi viola. Ora il 7 giugno a Praga lasfiderà gli inglesi del West Ham, usciti ...BASILEA (Svizzera) - Laè in finale di Conference League ! I ragazzi di Italiano hanno vinto per 3 - 1 al St. Jakob - Park di Basilea con Antonineroe della serata. La squadra italiana affronterà il West Ham ...

Barak porta la Fiorentina a Praga! Rimonta completata: 1-3 a Basilea, è finale di Conference TUTTO mercato WEB

E' stata brava la Fiorentina a passare in vantaggio e soprattutto a ripartire dopo il pareggio svizzero. Una gara emozionante , risolta all'ultimo minuto dei tempi supplementari da Barak che regala ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.51 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Basilea-Fiorentina, vinta dai viola per 3-1 grazie alla rete in extremis di Barak. La squadra di Vincenzo Italia ...