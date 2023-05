Fiorello risponde a De Laurentiis e svela un retroscena su Spalletti

(Di venerdì 19 maggio 2023)non sarà al Maradona per la festa scudetto del Napoli. Era stato invitato da Deper condurre il suo programma, Viva Rai 2, da mezzanotte in poi "nel cuore della festa" ma il noto ...

Proprione ha parlato questa mattina in diretta durante il suo programma dell'alba: "Ho sentito De Laurentiis ma gli ho spiegato che è impossibile venire, sarebbe stato un onore, bellissimo, ...Festa scudetto Napoli,a De Laurentiisha risposto in diretta ad Aurelio De Laurentiis nel corso del suo programma in televisione: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal ...Ho chiamato, che mi invita sempre, e gli ho chiesto, pagandogli le spese, di montare la ... Il sindacoscherzoso: "Stiamo valutando di vendere 1000 scarponi da sci ai dipendenti del ...

Il noto showman durante il suo programma ha risposto al patron azzurro che lo aveva invitato al Maradona e ha anche parlato del tecnico azzurro ...Fiorello ha risposto in diretta televisiva ad Aurelio De Laurentiis che lo aveva invitato allo stadio Diego Armando Maradona.