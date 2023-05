Finto trading online | la nuova frontiera delle truffe La denuncia di Adiconsum

(Di venerdì 19 maggio 2023) L’ALLARME. L’associazione bergamasca dei consumatori sottolinea come i casi siano in continuo aumento.

Chi si lascia convincere, si iscrive però, senza saperlo, a una piattaforma dionline ... con operazioni eseguite direttamente dalbroker. I messaggi falsi sugli investimenti in crescita "...Dalla promessa di investimenti dai rendimenti alti, a finti esperti che aiuterebbero a ritrovare le somme investite e perse: le segnalazioni di casi dionline continuano senza sosta, e chi incappa in vicende di questo tipo finisce per rimanere intrappolato in un percorso di truffe a più fasi. Con un unico risultato: perdere i risparmi e ...Si tratta generalmente di telefonateonline, ossia unconsulente finanziario propone di fare un investimento minimo per testare una piattaforma di. La modalità più applicata ...

Finto trading online: la nuova frontiera delle truffe. La denuncia di ... L'Eco di Bergamo

CODACONS: PURTROPPO E’ UNA TRUFFA CHE LASCIA AL RISPARMIATORE BEN POCHE POSSIBILITA’ DI OTTENERE IL MALTOLTO, LA MIGLIOR ARMA E’ LA PREVENZIONE ...L’ALLARME. L’associazione bergamasca dei consumatori sottolinea come i casi siano in continuo aumento. Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo , rivela l’ultima frontiera delle truffe ai danni di c ...