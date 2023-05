FIFA 23 Obiettivi Yannick Carrasco FlashBack | Disponibile una nuova carta speciale

(Di venerdì 19 maggio 2023) EA Sports ha rilasciato gliche permettono di sbloccare la versionediper la modalità23 Ultimate Team. Potrete riscattare ladel centrocampista belga che milita nell’Atletico Madrid completando gliche sono ora disponibili in FUT 23. Completando gliin questione riscatterete anche le carte TOTS del difensore Pau Torres e del centrocampista Isi. EA Sports ha eletto i giocatori che si sono contraddistinti per le loro performance durante il campionato. I giocatori, attentamente selezionati, sono ora disponibili sotto forma di oggetti giocatore speciali all’interno dei pacchetti FUT. Festeggia i migliori giocatori dei campionati più importanti al mondo e non solo nella ...

La stagione corrente di FIFA 23 è stata interamente dedicata ai TOTS. I giocatori della squadra della stagione hanno monopolizzato l'attenzione di tutti i ...EA Sports continua ad inserire nuove Sfide Creazione Rosa all’interno di FIFA 23. Con l’arrivo sui server dei TOTS ... all’interno del suo titolo di punta diverse sfide, con l’obiettivo di rendere più ...