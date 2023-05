Festival Nazionale delle Università | Lorenza Lei e Pietro Luigi Polidori | «Gli atenei sono la grande risorsa del futuro»

(Di venerdì 19 maggio 2023) (Adnkronos) - Roma, 19 maggio 2023. Si è conclusa la seconda edizione del, che si è svolta all'degli Studi LINK di Roma. Ilha voluto analizzare la simbiosi e le relazioni che si posinnescare tra intelligenza artificiale, lavoro e competenze. ( GUARDA VIDEO ) Nato come appuntamento annuale dedicato agliitaliani, ilè un'occasione di confronto tra, giovani e imprese finalizzato alla crescita economica e lo sviluppo culturale del nostro Paese, in linea con gli obiettivi del PNRR e l'Agenda ONU 2030. Entusiasta dell'ottima riuscita di questa seconda edizione,...

Si è conclusa la seconda edizione deldelle Università, che si è svolta all'Università degli Studi Link di Roma. Ilha voluto analizzare la simbiosi e le relazioni che si possono innescare tra intelligenza ...Oggetto del dibattito di questo panel nell'ultima giornata deldelle Università in corso all'Università degli Studi Link a Roma. Siamo in un momento di grandi trasformazioni, ma ...Nella seconda e ultima settimana del Torino Fringe, dal 23 al 28 maggio, sono in programma ... Roberta Calia e Stefano Sartore, formatisi all'AccademiaSilvio D'Amico e al Teatro ...

Festival Nazionale Università, le nuove frontiere dell'Ia Agenzia ANSA

(Adnkronos) - Roma, 19 maggio 2023. Si è conclusa la seconda edizione del Festival Nazionale delle Università, che si è svolta all'Università degli Studi LINK di Roma. Il festival ha voluto analizzare ...Parte la terza edizione del Festival Letterario Riviera delle Palme, curato dalla Omnibus Omnes OdV, con la prima fase: quella dell’invito a partecipare a autori e relatori di tutto il territorio nazi ...