Festival Nazionale delle Università | l’impatto dell’intelligenza artificiale tra cultura | arte e professioni

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 19 maggio 2023) Roma, 19 maggio 2023.Il mondo della comunicazione si sta rivoluzionando grazie all’intervento e al progresso legato all’Intelligenza. Di questo si è parlato nella giornata conclusiva della seconda edizione del. All’essere umano, anche in un prossimo futuro, rimarrà la generazione creativa dei contenuti, del lavoro intellettuale e creativo. Benefici e conquiste di questa nuova tecnologia espongono anche rischi e limiti. Oggetto del dibattito di questo panel nell’ultima giornata delin corso all’degli Studi Link a Roma. Siamo in un momento di grandi trasformazioni, ma quali saranno i benefici per la società su quelli che ...