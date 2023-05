Festival di Cannes | i look delle star sul red carpet

(Di venerdì 19 maggio 2023) Maggio fa rima con…di. Non proprio ma rende bene l’idea di questa unione imprescindibile (fatto salvo per il 2021, quando si è tenuto a luglio a causa della pandemia). Appuntamento fisso per gli appassionati di cinema, l’evento è seguito con moltissimo interesse anche dai fashionisti di tutto il mondo. Ogni anno, per quasi due settimane, si riversano in Croisette decine diinternazionali, pronte a darsi battaglia a colpi di abiti principeschi e gioielli da favola, il tutto condito da un po’ di sensualità. Giorno per giorno, scopriamo idi2023, tra top e… flop. Terza serata Gabrielle CaunesilColore protagonista sul rednella terza serata deldi. Gabrielle Caunesil è un principessa con un ...

Harrison Ford non ha nascosto la sua commozione per aver ricevuto la Palma d'Oro d'onore aldi. Harrison Ford ha ricevuto la Palma d'Oro d'onore ae, quando a sorpresa gli è stato conferito il premio, sul palco sono state mostrate le immagini di molti dei numerosi film ...- Non solo red carpet e divi dello spettacolo. In occasione del 76°del cinema è di scena aanche altro, addirittura un'anteprima mondiale, non dedicata allo star system e allo showbiz ma alla nautica: una world première in piena regola, allestita nel ...- Pubblicità - Oltre al nuovo Indiana Jones , ieri è stato presentato in concorso aldiil film Black Flies . Sul red carpet della croisette hanno sfilato i protagonisti Jean - Stéphane Sauvaire, Tye Sheridan e Sean Penn . Adattamento del romanzo 911 della scrittrice ...

Red carpet Cannes 2023, le pagelle ai look da Karlie Kloss ad Adriana Lima. FOTO Sky Tg24

L’argomento non poteva che essere uno di quelli affrontati durante il Festival di Cannes durante i talk al femminile di Kering, Women in Motion, creati da Salma Hayek. Durante l’incontro informale ha ...Caro Daur porta sulla Croisette l’abito «body painting» indossato da Chiara Ferragni durante la kermesse musicale della riviera ligure. E ...