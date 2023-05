Festa scudetto | domani incontro con il ‘Tifoso in Bicicletta’

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto, alle ore 13,00 – a largo Maradona ai Quartieri Spagnoli, l’assessore allo Sport, Emanuela Ferrante, incontrerà Pietro Mormile, ilin Bicicletta‘ che ha percorso su due ruote 1000 km, da Piazza del Duomo di Milano, per celebrare la tanto attesa vittoria delloda parte della squadra della sua città. Con l’Assessore Ferrante, ad accogliere Pietro ci sarà anche Juliana Buhring, ciclista e scrittrice britannica naturalizzata tedesca, che nel dicembre 2012 ha stabilito il primo Guinness World Record come donna più veloce a circumnavigare il globo in bici, con un tempo totale di 152 giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... manovre sullo stadio - è meglio farlo con losulla maglia e il vento in poppa. Questo per ... L'altra sera era alladel tentacolare e potente di Salvo Nastasi che Travaglio sul Fatto ha ...Capiamo e condividiamo la voglia di esultare e far, nessuno si è mai sognato di vietare ... la frangia del tifo nerazzurro ha ricordato come, nel corso dei festeggiamenti per lodello ..."Che bello aver vinto loed è stato speciale aver festeggiato coi tifosi che da tempo avevano bisogno di esultare. Ogni giorno è sempre una. Maradona dal cielo ha dato una mano al ...

Strade chiuse per la festa dello scudetto del Napoli CasertaNews

L'attaccante azzurro ha commentato il grande trionfo intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Che bello aver vinto lo scudetto ed è stato speciale aver festeggiato coi tifosi che da tempo avevano bisogno di ...Pino Insegno, attore e conduttore, ha raccontato un retroscena sul secondo Scudetto conquistato dalla sua squadra del cuore, ossia la Lazio ...