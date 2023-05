Ferragnez 2 | la frase ' non più vera' di Fedez su Luis Sal | il dettaglio notato dai fan e quelle parole su di lui nella serie tv

The, gelo durante la presentazione della serie: la domanda imbarazza Fedez e Chiara Ferragni Fabrizio Corona: 'Con Fedez e Chiara Ferragni ci vediamo in tribunale. Mi hanno querelato, a ...C'è unapiuttosto emblematica che, nella seconda stagione di The(su Prime Video dal 18 maggio), Fedez pronuncia parlando della moglie Chiara Ferragni : " Lei è riservata nella sua non ...Fedez e la rottura con Luis Sal, lain diretta: 'Sono a un punto limite' Fabrizio Corona: '... a fine mese un nuovo processo' Cosa è successo durante la presentazione di TheKatia ...

Ferragnez 2, la frase non più vera di Fedez su Luis Sal: il dettaglio ... leggo.it

La seconda stagione di The Ferragnez è stata finalmente pubblicata online, e i fan di Fedez e Chiara Ferragni stanno apprezzando molto quello che stanno vedendo nella serie. Tuttavia, alcuni di loro ...C’è una frase di The Ferragnez 2 che sta facendo impazzire i telespettatori: ecco cosa ha detto Fedez su Luis Sal nella serie (e perché non è più vero).