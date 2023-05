Fermo a letto al piano terra | la moglie 80enne prova a trasportarlo ma non riesce | muore annegato a Sant’Agata del Santerno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 maggio 2023) Era allettato nella sua tavernetta adel, comune di quasi tremila abitanti in provincia di Ravenna, travolto dall’alluvione di questi giorni. Giovanni Sella, 89 anni, era stato per una vita il barbiere del paese. Viveva insieme alla, 80 anni. La sua salute, scrive il Corriere della Sera, era degerata con la malattia e la morte prematura del figlio, malato di leucemia. Da allora il signor Sella non era stato più bene. Laè sempre stata al suo fianco. Nelle ore, minuti, in cui l’acqua continuava ad arrivare senza sosta nella loro abitazione, la donna hato a spostare il marito, a trasferirlo aldi sopra per salvargli la vita. Tentativi vani. Non riusciva a metterlo in salvo, né immaginava che la ...