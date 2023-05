Feldi Eboli | la semifinale scudetto è tua | Sandro Abate ko | ora c’è il Napoli

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minuti Terzaconsecutiva, un altro derby tutto campano. Laconquista Gara 2 dei quarti di finale nel derby contro laAvellino e ottiene l’accesso tra le migliori quattro squadre del futsal italiano. In una gara equilibrata come la sfida precedente (vinta ai rigori dalle volpi), decisive le parate di Pasculli con il portiere dellache ha difeso la porta rossoblù dagli assalti finali degli irpini. Finisce 2-1 per le volpi che inaffronteranno il. Grande risposta del pubblico didopo l’appello in settimana per presidente Di Domenico e le volpi ricambiano i propri tifosi aggredendo la gara sin dal calcio d’inizio. Dopo ...

Avellino . La Sandro Abate è fuori dai playoff. Lavince due gare su tre ed elimina gli irpini dagli spareggi scudetto. Dopo la prima vittoria delle volpi al PalaDelMauro è arrivato anche il successo sul parquet del PalaSele: il match è ...I partenopei tornano al Centro Sportivo Cercola e giovedì, ore 20 in diretta Futsal TV, con un successo possono strappare il pass per la semifinale controo Sandro Abate . Ma la Meta a ...Il botta e risposta fra Nicolodi e Caponigro infiamma il derby campo, ma tra Sandro Abate eservono i tiri di rigore per determinare la vincente di gara - 1. Pesante l'errore dal ...

Calcio a 5, Playoff Serie A: Napoli e Feldi Eboli in semifinale. Pescara e Came alla "bella" OA Sport

Niente da fare per la Sandro Abate. A Eboli, in gara 2 di playoff, agli irpini non riesce l’impresa pur giocando una partita gagliarda e sbagliando a 4 minuti dalla fine un rigore ...Gli azzurri regolano nuovamente il Meta Catania in gara-2 dei quarti playoff, la Feldi doma un coriaceo Sandro Abate Avellino. Pescara-Came Dosson, c'è bisogno della "bella" ...