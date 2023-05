Federico Marzo svela il segreto della pasta perfetta | la ricetta di mamma Lella che tutti vogliono conoscere!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 19 maggio 2023) Scopri lagolosadi, preparata nella cucina di E’ sempre mezzogiorno il 19 maggio 2023. Un primo piatto arricchito da un ragù di pezzi di carni di maiale, cotte a lungo per diventare tenerissime. Aggiungi la ricotta sbriciolata e qualche goccia di pesto di basilico per completare il piatto. Scopri anche ladel pesto, semplicemente deliziosa! Non perdere le altre deliziose ricette di E’ sempre mezzogiorno su Rai Uno. Di cosa parliamo in questo articolo...con ragù di costine di maialeper il pesto di basilico Ingredienti e preparazione ...