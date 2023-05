Fast X | la recensione | ritorna la famiglia in un film volutamente tradizionale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 maggio 2023)& Furious è arrivato in sala con un decimo capitolo dal cast stellare. Tra i volti più noti, l’immancabile Vin Diesel, storico protagonista nei panni di Dominic Toretto, ma anche John Cena, Charlize Theron e la new entry Jason Momoa. Superati i vent’anni, la storia ha così tante ramificazioni da poter attingere da personaggi e vicende precedenti per tirare fuori nuove trame.X, infatti, ripesca dal suo passato luoghi, passaggi e anche oggetti. Ma niente paura: nulla di complicato, stiamo parlando di una saga che non è di certo nota per essere cervellotica. Semmai il contrario.X non alza l’asticella, e forse l’abbassa Il decimo capitolo della saga non riesce a superare iprecedenti quanto a meraviglia e trovate. Anzi, a tratti appare così monocorde nel mettere in pericolo i suoi ...