Fast & Furious | John Cena sulla rivalità tra Dwyane Johnson e Vin Diesel | Posso fare il peacemaker

Il cantante ha fatto i suoi complimenti a Cena per la performance d'attore in '9′ in cui gli ha preso il cuore con la sua espressione drammatica e lo ha incoraggiato a considerare un ruolo ...Il punto di vista di Cena John Cena , che fa parte del cast diX , è anche il protagonista di Peacemaker e il giornalista, con un giro di parole, ha provato a scoprire se potrebbe avere un ruolo ...del Servizio per la Cooperazione Internazionale della Direzione Centrale della Polizia Criminale (grazie anche all'incessante lavoro congiunto con le collaterali UnitàRumena, Tedesca, Austriaca,...

John Cena, che fa parte del cast di Fast X, è anche il protagonista di Peacemaker e il giornalista, con un giro di parole, ha provato a scoprire se potrebbe avere un ruolo nel ristabilire la "pace" ...Gli spettatori sono sbalorditi, ma il regista giustifica i colpi di scena attraverso il 'rush finale' della saga.