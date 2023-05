Fare l’amore in modo rumoroso è più bello?

Leggi su dilei

(Di venerdì 19 maggio 2023) Quasi tutti i film cinematografici le contengono: scene di sesso, romantico, passionale, accomunanti dalla passione travolgente che ci fa sognare, è vero, ma che porta il sesso a un livello quantomeno! Ma quanto c’è di vero sul sesso? Piace davvero? Perché piacesesso in… e a chi? Nell’immaginario comune, il sessopiace perché comunica il coinvolgimento e il piacere, che è così intenso da non poterlo tenere dentro: è liberatorio e gratificante, per entrambi. Certo, non è l’unico motivo per cui si emettono gemiti a letto e, soprattutto, non è l’unicoper avere rapporti sessuali belli, passionali e coinvolgenti: il sesso silenzioso è un altro aspetto dei rapporti sessuali e l’uno non è inferiore ...