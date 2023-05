Fantacalcio | su quali difensori e portieri puntare per il weekend? I consigli per subire meno gol

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 maggio 2023) È già tempo di schierare la formazione per i fantallenatori. La Serie A, infatti, ricomincia questa sera, venerdì 19 maggio, quando alle 20.45 scenderanno in campo Sassuolo e Monza nel primo anticipo della 36ma giornata di Serie A. Di seguito andiamo ad analizzaresono ie iche potrebbero fare le gioie alsia in termini di voto che di eventuali bonus quando mancano quattro tre al termine del campionato. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva oraImpegnato già stasera Michele Di Gregorio. L’estremo difensore del Monza sta vivendo un’annata eccezionale e anche nell’ultimo turno contro il Napoli ha blindato la porta con interventi che hanno fatto salire il voto in pagella con tanto di bonus per il ...