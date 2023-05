Fantacalcio | 5 portieri da non schierare per la 36ª giornata di Serie A

(Di venerdì 19 maggio 2023) : i profili sconsigliati. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo l’ultimo turno di campionato e la 3 giorni europee, con le 3 italiane ancora in corsa per l’ultimo atto, il campionato torna già oggi con l’anticipo Sassuolo-Verona, gara che ovviamente ricorda Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vediamo insieme la lista dei convocati dell'allenatore della Vecchia Signora: Szczesny, ....it per AdnkronosAnche dopo l'1 - 1, la partita rimane accesa, ma isono ancora super e il risultato rimane bloccato. BOLOGNA (4 - 2 - 3 - 1): Skorupski 7,5; Posch 6,5 (dal 43 s.t. De Silvestri s.v.), ...Vediamo insieme la lista dei convocati dell'allenatore della Vecchia Signora: Szczesny, ....it per Adnkronos

Fantacalcio, i portieri consigliati nella 36ª giornata di Serie A Calcio in Pillole

Vediamo quali possono essere le scelte migliori in ottica fantacalcio per quanto riguarda i portieri da schierare per la 36a giornata: Carnesecchi della Cremonese potrebbe regalare qualche buon voto a ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...