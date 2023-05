Falso contratto per la fornitura di energia | 40enne denunciato

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Mercogliano hanno deferito in stato di libertà undella provincia di Napoli per “Truffa” e “Sostituzione di persona”. L’indagine ha preso spunto dalla denuncia presentata dalla vittima che, qualche giorno prima, si era vista recapitare comunicazioni per pagamenti relativi alladielettrica da parte di una società con la quale non aveva mai stipulato alcun. I Carabinieri hanno quindi avviato le verifiche del caso, che hanno svelato come gli addebiti fossero scaturiti da unstipulato a insaputa del malcapitato. All’esito dell’attività d’indagine i Carabinieri sono riusciti ad individuare il presunto responsabile che è statoalla competente Autorità Giudiziaria. ...