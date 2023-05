(Di venerdì 19 maggio 2023) I rinnovi? Ne parliamo ma le incertezze sul futuro...' ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ ...

Nicolò domani sarà operato alla spalla, per ricomporre una frattura alla clavicola destra. Previsti ulteriori accertamenti nel pomeriggio al J Medical: per il calciatore la stagione è terminata prima

Fagioli si opera: domani intervento per ricomporre la frattura alla clavicola La Gazzetta dello Sport

Il giocatore sarà operato domani TORINO (ITALPRESS) - Piove sul bagnato in casa Juventus che per il finale di stagione perde anche Nicolò Fagioli.Nella sfida contro il Siviglia, Allegri ha perso anche Nicolò Fagioli per un brutto infortunio. Il centrocampista bianconero dopo uno scontro con Gudelj è dovuto uscire in barella ...