F1 | meccanico della Red Bull fa ironia sull’alluvione in Emilia Romagna Poi cancella tutto

(Di venerdì 19 maggio 2023) Nonostante abbia provocato ad oggi 14 vittime e 15mila sfollati, ilRedAndy Rush ha ironizzatoche ha colpito l’, in polemica per la decisione di annullare il Gran Premio di Imola di Formula 1: la gara in programma questo weekend è stata annullata proprio per non intralciare i soccorsi. Dopo la comunicazionezionegara, Rush ha deciso di postare due storie su Instagram che hanno portato a pesanti critiche nei suoi confronti. Nella prima storia il27enne, impegnato nel box del team di Milton Keynes da circa otto mesi, ha postato un video (con la scritta “100% wet”, ovvero “100% bagnato”) che ritrae il personaleRed ...