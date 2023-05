F1 | donazione da un milione di euro per l’Emilia Romagna Domenicali | “Faremo il possibile”

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 maggio 2023) In seguito all’alluvione in Emilia, la Formula 1 ha deciso di effettuare unadi undiall’Agenzia per la sicurezza del territorio e alla Protezione civile della Regione, in modo tale da sostenere le comunità colpite dall’alluvione nella regione. Ad annunciarlo è stato il Presidente e amministratore delegato della F1, Stefano: “Sono nato e cresciuto nelle meravigliose terre del, un luogo che sta vivendo alcuni dei momenti più tristi della sua storia. La situazione che devono affrontare le comunità della regione è terribile, ma so che la resilienza e la passione delle persone della regione, come tante in tutta Italia, prevarranno durante questa crisi”. “Dobbiamo fare tutto ilper ...