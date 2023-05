Ezio Greggio | “Non è successo nulla | nessun problema | ognuno ha prospettive diverse sul futuro” Così il conduttore conferma la fine della storia con Pierdomenico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 maggio 2023) Qualche mese fa la coppia era apparsa più unita e complice che mai nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. L’assenzacompagna al matrimonio del figlio di lui aveva però iniziato a far nascere sospetti. Poche ore fa è arrivata la notizialoro rottura, data proprio da. Lui e Rominasi sono lasciati. Mo, ballerina, soubrette, speaker radiofonica di classe 1993,ha esordito in tv come tentatrice a Temptation Island, poi è stata e corteggiatrice a Uomini e Donne, successivamente ha fatto parte del corpo di ballo di Colorado ed è stata valletta dia La sai l’ultima?. Dal dal 2022 conduce un programma radiofonico su Radio 105. La sua relazione con ...