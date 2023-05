Ex vippona pubblica il video del suo singolo | il trash è garantito!

(Di venerdì 19 maggio 2023) L’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata una fucina diinesauribile. Non solo i vipponi all’interno della Casa sono stati i più contestati di tutte le edizioni, ma, usciti fuori, non hanno mai smesso di creare hype intorno a loro o perlomeno provarci. Una delle più simpatiche fonti die risate nella Casa è stata sicuramente Sarah Altobello. Mai eccessiva nei toni, allegra, spensierata, spesso incomprensibile linguisticamente, è stata una fucina di risate, come il suo. Infatti, hato ildel suo“Pullula” di cui è orgogliosa e soddisfatta. Ilè un’ottima ricetta per il buon umore!

Si intitola Pullula ed è il primo singolo - super trash - di Sarah Altobello. Online da appena due giorni sul profilo della Music Universe ...