Ex Milan | Berlusconi fuori dal San Raffaele dopo 45 giorni

...ex proprietario del, attuale numero 1 del Monza, hanno consentito ai medici di decidere per le dimissioni : la sua auto ha fatto una breve sosta davanti ai cancelli dell'ospedale e...Le parole di Paolosul: ' Io vengo dai tempi di Prisco, in cui diceva che si augurava la B per ilma come serie e non come. Il legame tra milanisti e interisti è ...scelse Galliani come suo Delfino. Passarono gli anni, ilconquista coppe e trofei ovunque e il Silvio annuncia che quando Paolino appenderà le scarpe al chiodo per lui ci sarà la ...

Paolo Berlusconi: "Noi del Milan amici degli interisti e anti juventini. Futuro Palladino Al Monza" SPORTFACE.IT

Come riporta Tgcom24, Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele dove si trovava ricoverato dal 5 aprile. L'ex presidente del Milan e attuale proprietario del Monza, inizialmente in ...Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, dopo 45 giorni di ricovero, è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato dal 5 aprile scorso per curare un’infezione polmonare ...