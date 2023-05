Eventi climatici estremi | da inizio anno già oltre 70 | ma Italia impreparata

(Di venerdì 19 maggio 2023) Si tratta di una crisi, non di un’emergenza. Le alluvioni che hcolpito l’Emilia-Romagna rappresentano l’ultima manifestazione di questa situazione. Le città di Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini, Riccione, Imola e Faenza sono state sommerse dall’acqua a causa delle rotture degli argini dei fiumi, lasciando dietro di sé fango e vittime. Finora sono stati confermati quattordici decessi nella regione della Romagna. In, la crisi climatica ha già causato 73dall’del 2023, la maggior parte dei quali sono stati scatenati da forti piogge, alluvioni e siccità. Questi fenomeni possono sembrare contraddittori, ma in realtà sono due facce della stessa medaglia. Aumentano gliDa quando l’Osservatorio Città ...

Aumentano gliestremi. Da quando l'Osservatorio Città Clima ha iniziato a monitorare gli incidenti nel 2010, sono stati contabilizzati 831 comuni colpiti , con un totale di oltre ......gestione del territorio con un accentuato fenomeno di cementificazione e la spinta che i mutamentistanno dando agli avvenimenti metereologici che si configurano sempre di più come...... Emilia (2012) e Abruzzo (2009) - insegnano che si tratta diche richiederanno tempo per un ... Le conseguenze dei cambiamentisaranno sempre più all'ordine del giorno nel nostro Paese. ...

Antonello Fiore ( geologo - Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale) : “Un’Italia che frana e si sbriciola non appena piove per due ...“La vita in diretta”, fin dal primo giorno degli eventi ha dedicato le puntate interamente al ... famiglia” che dedicherà ampie pagine all’approfondimento dei fenomeni climatici estremi con ospiti in ...