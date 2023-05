Europeo under 17 | l’Italia affronterà la Serbia domenica a Budapest

(Di venerdì 19 maggio 2023) All’indomani della sfortunata sconfitta 2-1 all’esordio contro la Spagna,17 continua a lavorare in vista del prossimo impegno.21 maggio alle ore 20 contro laall’Hidegkuti Nándor Stadium di, gli Azzurrini torneranno in campo a caccia di una giornata migliore di quella contro le furie rosse. “A mio avviso, per le occasioni che abbiamo creato, avremmo meritato qualcosa in più – afferma Federico Ragnoli Galli, autore del gol del momentaneo 1-0 azzurro contro gli spagnoli -. Abbiamo affrontato una buona squadra, di qualità, come noi. Siamo un po’ amareggiati per il risultato ma, adesso, ci aspettano altre due partite. Sono molto contento di aver aiutato i miei compagni facendo gol e spero di continuare a farlo anche”.L’attaccante, classe ...

All'indomani della sfortunata sconfitta 2-1 all'esordio contro la Spagna, l' Italia Under 17 continua a lavorare in vista del prossimo impegno. Domenica 21 maggio alle ore 20 contro la Serbia all'Hide ...