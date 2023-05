Europei di Marcia a Squadre | gli orari e tutte le gare dell’Italia

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 19 maggio 2023) Roma – Pronti alla partenza verso i Campionatidi. Decollano oggi gli Azzurri per Podebrady, in Repubblica Ceca, dove siggia domenica 21 maggio. È una tappa fondamentale nella stagione degli specialisti del tacco e punta, quando mancano tre mesi ai Mondiali di agosto a Budapest. L’Italia si presenta con sei formazioni al completo (35 km, 20 km e 10 km U20 maschili e femminili) in una rassegna che attende i due ori olimpici azzurri. Al via tra gli uomini Massimo Stano per il primo impegno dell’anno nella 20 km di cui è campione a cinque cerchi, mentre nella scorsa estate ha vinto sulla distanza più lunga ai Mondiali. Sarà invece il ritorno in Nazionale dopo l’impresa dei Giochi per Antonella Palmisano, che proprio a Podebrady ha già trionfato due volte (2017 e 2021) nella ‘venti’ del trofeo ...