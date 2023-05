Europa League | Roma in finale col Siviglia I giallorossi pareggiano in Germania | la Juve perde in Spagna

L' Inter in finale di Champions, la Roma in quella di, la Fiorentina in quella di Conference. I tifosi italiani tornano ad assaporare il gusto di giocarsi i trofei calcistici più importanti d': tre tutti in una volta. Se ...Nella gara di ritorno delle semifinali di, la Juve perde per 2 - 1 a Siviglia e viene eliminata. Nel primo tempo, infortunio per ...Nella gara di ritorno della semifinale di, la Roma pareggia per 0 - 0 in casa del Bayer Leverkusen e si qualifica per la finale. Al ...

Trentadue anni dopo, la Storia ci convoca: ecco i biglietti della Finale di Europa League! AS Roma

Inter, Roma e Fiorentina sono in finale di Champions, Europa e Conference League. Un risultato che secondo Vincenzo Italiano dimostra che il calcio italiano "sta tornando a livelli importanti, sono ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.08 La nostra Diretta LIVE si chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata. 23.07 I giallorossi ora attendono ...